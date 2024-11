Pd: domani presentazione in Senato ddl su autismo con Boccia

agenzia

Roma, 26 nov. Domani, mercoledì 27 novembre in Senato, nella sala convegni di Palazzo Carpegna (ex aula Difesa), alle ore 14, il gruppo del Pd a Palazzo Madama presenterà il ddl “Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari”.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, la vicepresidente del gruppo dem Beatrice Lorenzin, il responsabile economico del Pd Antonio Misiani, la capogruppo dem in commissione Affari sociali Sandra Zampa, il direttore del dipartimento di Neuropsichiatra infantile dell’Università di Tor Vergata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA