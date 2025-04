Pd: domani seminario Left Wing con Orfini e Verducci su università e ricerca

agenzia

Roma, 3 apr. Domani 4 aprile, dalle 14, all’Università ‘La Sapienza’ di Roma l’Associazione politica e culturale ‘Left Wing’ promuove un pomeriggio di lavoro su Università, Ricerca, Diritto allo studio.

‘Di doman vogliam certezza. L’Università e la Ricerca pubblica di cui l’Italia ha bisogno’, questo il titolo dell’iniziativa di cui sono promotori i parlamentari del Pd Francesco Verducci e Matteo Orfini. Per un’agenda politica che metta al centro la costruzione di una società più forte e inclusiva, quanto mai urgente in un tempo segnato da una potente trasformazione tecnologica e digitale in cui chi è impossibilitato ad andare avanti negli studi è ricacciato ai margini.