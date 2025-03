Pd: Emiliano, ‘nessuna telefonata con Schlein’

agenzia

Roma, 17 mar. “Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano precisa che non c’è stata nessuna telefonata tra lui e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein mercoledì sera, come invece riporta oggi la Gazzetta del Mezzogiorno. La telefonata non è mai avvenuta, né mercoledì e nemmeno nei giorni successivi. Si precisa anche che lui non ha avuto alcun ruolo politico nei voti espressi nel Parlamento europeo”. Si legge in una nota dell’ufficio stampa del presidente Michele Emiliano.

