Pd: Fina, ‘parole mai dette, avremo sempre rispetto per fondazioni’

Roma, 8 gen. “Leggo in un articolo de Il Foglio una mia dichiarazione messa tra virgolette del tutto falsa: ‘Ci libereremo delle fondazioni dei Ds’. È una frase offensiva nei confronti di interlocutori che sono, prima di tutto, amici da sempre. Io stesso, molto giovane, sono stato segretario dei Ds della mia Federazione dal 2006 al 2007 e poi primo segretario provinciale del Pd. Quindi non avrei mai potuto pensare, figuriamoci dire, quello che mi è stato attribuito. Abbiamo e avremo sempre rispetto e affetto per coloro che gestiscono le diverse fondazioni proprietarie di una parte significativa delle sedi che ospitano i nostri circoli”. Così in una nota Michele Fina, senatore e tesoriere del Pd.

