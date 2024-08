Pd: Fina, ‘per noi crescita record del 2 per mille, serve legge su trasparenza forze politiche’

agenzia

Roma, 14 ago. “Grazie a tutte e a tutti i nostri iscritti e militanti per la crescita record del 2 per mille per il nostro partito. Si tratta di numeri veramente confortanti: al 31 Luglio 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno registriamo più 1.758.613 euro per un totale di 7.530.654 euro e più 75.902 sostenitori per un totale di 495.021”. Lo rende noto il senatore del Pd Michele Fina, tesoriere del partito.

“Il 2 per mille -ricorda- è oggi la fonte più importante di finanziamento dei partiti politici ma è anche una scelta volontaria delle e dei contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. Il Partito democratico è da sempre il primo partito in termini di scelte, raccogliendo da solo circa un terzo dell’intero plafond e quasi il doppio del secondo partito (lo scorso anno Fratelli d’Italia). Questo soprattutto in ragione di una presenza nel territorio fatta di migliaia di circoli, amministratrici e amministratori. Siamo in presenza di un risultato storico per il Pd da quando esiste il 2 per 1000”.