Pd: Furfaro, ‘scritte contro Speranza ennesimo segnale odio, destra condanni subito’

Roma, 15 set “Le scritte apparse oggi a Pistoia contro Roberto Speranza non sono solo un atto vile, ma l’ennesimo segnale di un clima d’odio che in questi anni è stato alimentato scientemente. Si può discutere di tutto, ma trasformare il confronto politico in insulti e minacce è inaccettabile”. Lo dice il deputato del Pd Marco Furfaro, capogruppo in commissione Sanità alla Camera e membro della segreteria nazionale del Partito democratico.