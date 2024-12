Pd. Gori, ‘competitività priorità per sinistra riformista, almeno quanto clima’

agenzia

Roma, 30 nov. “Il tema della competitività dev’essere in testa alle priorità della sinistra riformista, almeno quanto la lotta al cambiamento del clima”. Così Giorgio Gori intervenendo all’iniziativa di Energia Popolare a Roma.

“Recuperare il gap di competitività che l’Europa sconta rispetto a Cina e Stati Uniti – a partire da settori strategici come l’automotive e la siderurgia – è decisivo per preservare il benessere e la sicurezza dei cittadini. E la chiave è l’innovazione: accelerare nella doppia transizione ecologica e digitale, accompagnando con investimenti straordinari l’adeguamento delle imprese al nuovo contesto tecnologico. Servono risorse europee ma servono anche risorse nazionali: la scelta del governo di tagliare 4,6 miliardi del fondo per l’automotive non poteva essere più insensata e autolesionista”.

