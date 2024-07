Pd: Gribaudo, ‘costruire nuovo partito, serve riforma su finanziamento pubblico’

agenzia

Roma, 5 lug “Oggi una Direzione molto ricca del Partito democratico: oltre al salario minimo e l’autonomia differenziata bene mettere al centro la ripartenza dalle aree interne, per garantire servizi a tutti cittadini come ci ricorda la Costituzione, perché anche da qui riparte un’attenzione alla democrazia e un’organizzazione del nostro partito”. Lo dice Chiara Gribaudo, vice presidente del Partito democratico.

“Questo punto per me è molto importante, perché considero fondamentale, per contrapporci a chi parla di premierato e autonomia differenziata, costruire una partecipazione democratica che consenta alle persone di essere più consapevoli: ecco perché serve una riforma dell’articolo 49 della Costituzione sul finanziamento pubblico ai partiti e una riorganizzazione di questi -aggiunge la deputata dem-. Deve essere chiaro che il congresso c’è stato e il voto europeo ci conferma che questo anno di lavoro deve essere tradotto in tutti i territori, anche nelle aree interne del nostro Paese”.