Pd: in tutte le feste dell’Unità iniziative di solidarietà per Gaza

Roma, 25 lug Il Partito democratico organizzerà in tutte le Feste dell’Unità iniziative di solidarietà per la popolazione di Gaza. Lo rende noto lo stesso Pd. Con una lettera inviata a i segretari regionali e provinciali Peppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale, e Igor Taruffi, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale del Partito democratico, hanno invitato i territori a promuovere in ogni Festa dell’Unità – oltre 450 in programma su tutto il territorio nazionale – iniziative dedicate.