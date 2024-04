Pd: Leoluca Orlando, ‘o cambia o ha un anno di vita’

agenzia

Roma, 13 apr. “Se il Pd è un partito di cacicchi? L’anno scorso davo due anni di vita al partito, perché sono convinto che la correntocrazia è una malattia terminale. Oggi gli rimane un anno di vita di rilevanza politica, se non cambia. Per essere alternativi alla destra sovranista, Schlein e Conte non devono lasciarsi prendere dalle competizioni”. Lo ha dichiarato Leoluca Orlando intervenendo oggi a ‘L’Attimo Fuggente’, ai microfoni di radio Giornale Radio.