Pd: M. Meloni, ‘crescono disuguaglianze e scende fiducia, dobbiamo riconquistare italiani’

agenzia

Roma, 28 gen. “L’impoverimento delle famiglie – ormai costante da qualche decennio – non è solo un dato economico, ma rappresenta una sfida alla tenuta del tessuto sociale e democratico del nostro Paese, con importanti conseguenze politiche”, ha dichiarato il senatore Pd Marco Meloni, introducendo il convegno ‘Questione sociale, questione democratica: le conseguenze politiche dell’impoverimento delle famiglie’, tenutosi questa mattina presso la Sala degli Atti parlamentari del Senato.