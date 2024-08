Pd: Mori, ‘a festa nazionale Unità due giorni di tavoli per portare donne al centro agenda’

agenzia

Roma, 30 ago. “Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre daremo vita ad un appuntamento inedito di partecipazione femminile e femminista, che sta già segnando questa Festa nazionale e che proseguirà nei prossimi mesi”. Lo dichiara la portavoce nazionale Conferenza delle Democratiche, Roberta Mori illustrando l’iniziativa delle Donne Democratiche che si terrà domani e domenica alla Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia.

“Sono 250 iscritte – continua Mori – in poco più di un mese (estivo) a 8 tavoli di lavoro che spaziano da occupazione e parità salariale, salute e diritti riproduttivi, stereotipi di genere e prevenzione della violenza, welfare e lavoro di cura, multiculturalità e integrazione, rappresentanza paritaria e leadership condivisa, sino alla costruzione di pace e diritti umani e di uno sviluppo differente in Europa e nel mondo”.