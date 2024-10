Pd: Nardella, ‘solidarietà a consigliera Pomezia, sindaca condanni violenza’

agenzia

Roma, 25 ott. “Esprimo la mia solidarietà a Rosaria Del Buono, consigliera comunale del Pd a Pomezia, aggredita durante un Consiglio Comunale dal capogruppo della Lega. Un fatto grave che racconta come la destra concepisca la politica. Sono certo che Rosaria, amministratrice e politica capace, non si lascerà intimidire. Dalla Sindaca ci aspettiamo che esprima una chiara condanna verso quanto accaduto”. Così in una nota Dario Nardella, eurodeputato del Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA