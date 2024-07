Pd: Orlando, ‘agenda radicale e popolare per battere le destre’

agenzia

Roma, 11 lug. “In una platea elettorale definita non si vince senza conquistare il centro. Quando la platea non è definita, un elemento questo europeo, e metà dell’elettorato non va a votare o ci va solo nelle occasioni in cui si polarizza il voto, il tema che dovremmo porci è che senza una proposta radicale e popolare non si battono le destre. Perché il passaggio tra uno schieramento e l’altro non avviene più attraverso lo spostamento dei moderati ma attraverso il non voto, che spesso riguarda di più le posizioni politiche più polarizzate”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ieri sera alla Festa de l’Unita’ di Roma.

“Quando parliamo di una agenda radicale e popolare intendiamo una agenda che eserciti una critica sul modello di sviluppo e contemporaneamente si proponga di declinare questa proposta politica mettendosi nei panni di chi ne subisce le contraddizioni. Questo implica la capacità di fare proposte concrete. Oggi per il Pd il tema della lotta alle diseguaglianze è diventato centrale. La condizione per vincere è costruire un programma che abbia questo obiettivo”.