Pd: Orlando, ‘dal 25 al 28 settembre a Pescara festa Unità su politiche industriali’

Roma, 14 set. “Dal 25 al 28 settembre a Pescara si terra’ la Festa de l’Unità tematica sulle Politiche industriali che si svolgerà presso il Parco Villa de Riseis in contemporanea con la Festa de l’Unita’ regionale dell’Abruzzo e provinciale di Pescara. La Festa nazionale tematica sulle Politiche industriali si svolge a circa due mesi dalla Conferenza nazionale “Le Rotte del futuro. Re-industrializzare l’Italia e l’Europa” dello scorso 11 e 12 luglio a Roma dove abbiamo presentato il Libro Verde del Pd con le proposte che nei prossimi mesi discuteremo nel partito in tutta Italia, con le parti sociali e gli stakeholders. Un primo momento, quindi, quello di Pescara, per avviare quel confronto necessario a definire poi nel corso dell’autunno la piattaforma del Pd sulle Politiche industriali per il Paese”. Lo scrive sui social l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando.