Pd: Orlando, ‘distanze su politica internazionale, necessario chiarimento’

agenzia

Roma, 17 apr. “Il Pd ha bisogno di una discussione di chiarimento, è proprio necessario, ora c’è la possibilità di farlo in un clima sereno, non ci sono né rotture né veleni all’orizzonte. Però potrebbero sorgere se questa discussione non si fa velocemente, perché ad esempio sulla politica internazionale ci sono distanze significative oggettivamente”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Orlando, intervistato da Geppi Cucciari.

