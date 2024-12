Pd: Picierno, ‘stop tessera Gennaro Oliviero atto tardivo’

agenzia

Roma, 3 dic. “Nel corso di questi anni il Partito Democratico in provincia di Caserta ha vissuto vicende alterne che hanno eroso la fiducia dei militanti e degli elettori. Il tesserificio nelle tabaccherie, il trasformismo degli amministratori locali che dal centrodestra hanno trovato ospitalità sotto le insegne del Pd e l’incapacità di aprire ad un sano protagonismo di giovani e nuove energie hanno reso il clima avvelenato e respingente. Gennaro Oliviero, non da oggi, ha leso l’immagine della nostra comunità politica e questo ultimo atto doloroso giunge tardivo e avrebbe potuto essere evitato se un’intera classe dirigente fosse stata ascoltata”. Lo dice Pina Picierno del Pd dopo che sono state ricusate 9 tessere, compresa quella di Gennaro Oliviero, da parte della commissaria provinciale dem Susanna Camusso.

“In questi anni abbiamo perso tantissime energie e altre oggi vengono penalizzate da un salomonismo davvero poco comprensibile. Come si possono assimilare vicende come quella di Oliviero a quelle di Silvio Sasso o Massimo Schiavone (candidato col Pd alle ultime europee) che, per fare un esempio, hanno creato un progetto civico alternativo di centrosinistra a Sessa Aurunca proprio per protestare contro le scelte fatte da Oliviero? O ancora come possiamo includere un amministratore capace e corretto come Vito Marotta dentro questa vicenda?”