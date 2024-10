Pd: Ricci, ‘buon compleanno, avanti così ma ancora tanta strada da fare’

agenzia

Roma, 14 ott “Buon compleanno al Partito Democratico! Il 14 ottobre 2007 nasceva la nostra comunità progressista e democratica e da quel giorno non abbiamo mai smesso di impegnarci per un’Italia più giusta”. Lo dice l’auroparlamentare dem Matteo Ricci in un post sui social.

“Ma diciassette anni dopo abbiamo ancora tanta strada da fare, se vogliamo un Partito Democratico che sia davvero in grado di affermarsi come pilastro di un nuovo centrosinistra, alternativo alla destra e capace di tornare a vincere”, prosegue Matteo Ricci.