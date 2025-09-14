Pd: Schlein, ’80 anni delle feste dell’unità, presidio di socialità e democrazia’

agenzia

Roma, 14 set. “Ottanta anni fa cominciava una storia che non appartiene solo a noi, ma al Paese. Ottanta anni fa, la prima festa dell’Unità. Da allora quella scintilla non si è mai spenta. Non esiste niente di paragonabile in Italia. Dobbiamo esserne orgogliosi. Anche oggi sono state più di 500 in Italia e anche fuori. L’idea che la buona politica si muove nella dimensione collettiva, nel ‘noi’. E ancora oggi le feste restano un avamposto, un presidio di socialità e democrazia”. Lo dice Elly Schlein chiudendo la festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia.

