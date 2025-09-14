Pd: Schlein, ‘a novembre grande iniziativa con sindaci’

agenzia

Roma, 14 set. “Serve un piano per tornare a crescere e noi faremo le nostre proposte in vista della prossima manovra. Siamo stufi della retorica del governo sulla famiglia quando fanno il contrario tagliando la sanità, la scuola, aumentando la precarietà. Noi pensiamo che un altro modello di sviluppo sia possibile. Noi accanto a ogni critica, mettiamo una proposta. Il governo ascolti”. Lo dice Elly Schlein alla festa dell’unità a Reggio Emilia.