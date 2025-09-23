Pd: Schlein, ‘dopo 8 anni stop ammortizzatori per dipendenti, ora 35 ore e parità salario’

agenzia

Roma, 23 set. “Dopo 8 anni annuncio l’uscita definitiva dagli ammortizzatori sociali per i lavoratori del Pd. Un traguardo non scontato e comunque impegnativo, un percorso pieno di salite e ostacoli, frutto di uno sforzo collettivo”. Lo ha annunciato Elly Schlein alla Direzione del Pd.

“Ora continueremo un percorso rigoroso puntando a una riorganizzazione del partito. Applicheremo le nostre proposte di legge, ridurremo l’orario settimanale a 35 ore a parità di salario in coerenza con la Pdl depositata in Parlamento. Iniziamo da noi per dare al Paese una testimonianza per una nuova dignità al lavoro”.

