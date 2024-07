Pd: Schlein, ‘Guerini ha detto cosa importante, il difficile arriva adesso ma nostro ruolo chiaro’

agenzia

Roma, 5 lug “Guerini ha detto una cosa importante, il difficile arriva adesso. E’ proprio così. L’ingegneria che dovremo mettere in campo per il minimo comun denominatore è importantissimo. In questo il risultato delle europee ci aiuta, il nostro ruolo è emerso chiaramente dal voto degli elettori”. Lo ha detto Elly Schlein nelle repliche alla Direzione del Pd.

