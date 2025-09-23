Pd: Schlein, ‘il 14 e 15 novembre a Bologna con nostri sindaci e amministratori’**

agenzia

Roma, 23 set. “Stiamo preparando un grande appuntamento nazionale con i nostri sindaci a cui vogliamo dare massima visibilità. La faremo alla vigilia dell’assemblea nazionale dell’Anci: il 14 e 15 novembre al Dumbo di Bologna faremo una grande manifestazione nazionale per denunciare lo scempio dei tagli del governo agli enti locali e avanzare le nostre proposte”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

