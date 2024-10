Pd: Schlein, ‘J-Ax un amico, sono salita sul palco senza provare’

agenzia

Roma, 10 ott “Così com’è’ è stato il primo Cd della mia vita, avevo 11 anni. Con Ax ci siamo conosciuti, mi aveva meso un like a un intervento con la Meloni in cui difendevo il salario minimo, lo ha colpito. Io gli ho risposto citando i primi pezzi dell’album”. Lo ha detto Elly Schlein, a L’aria che tira, parlando della sua esibizione sul palco insieme agli Articoo 31.

“Quando mi è arrivato questo invito non ho potuto rifiutare. Non ho mai cantato in vita mia, ieri poi aveva finito tardi in Parlamento con un intervento duro, non ho provato, mi sono buttata”, ha spiegato la segretaria del Pd.

