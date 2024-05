Pd: Schlein, ‘passavo per secchiona, all’Università presi 71 voti e iniziò la politica’

agenzia

Roma, 27 mag “Mi facevano passare per secchiona”. Elly Schlein, a Skuola.net, è tornata ai suoi anni della scuola e dell’università. “Ero una studentessa pessima, una di quelle che si riduce a studiare nelle ultime 48 ore. Poi i risultati erano buoni e mi facevano passare per secchiona”, ha raccontato la segretaria del Pd.

“Mi piaceva tantissimo la matematica. La mia nemesi erano economia domestica, alla scuola pubblica che ho fatto in Svizzera, e ginnastica. Il mio Liceo era un letterario, con tante materie scientifiche e il latino. Ho preso il massimo, salvo ginnastica”, ha proseguito la Schlein.

“Non ho fatto la rappresentante. Facevamo casino, occupavamo, scioperi -ha detto ancora-. All’università mi hanno costretto a candidarmi al Consiglio di facoltà, 71 voti. Che fatica dare volantini! Io sono schiva di carattere. Ma la mia carriera politica è iniziata lì: come le ciliegie una battaglia tira l’altra. E’ un avvertimento per i ragazzi, possono essere i prossimi”.

Schlein ha ricordato anche la laurea: “Ho preso 110 e lode, mi sono laureata due volte. Dopo essermi iscritta al Dams ho avuto una crisi e ho cambiato, sono andata a Giurisprudenza. Sono rimasta impigliata nella riforma, ho fatto la triennale più due. Ho fatto due tesi”. La segretaria dem ha anche parlato un pò della sua vita privata: “La mia colonna sonora erano Green day e Alanis Morrisette. Sostituivo un chitarrista in un gruppo metal mentre studiavo alla maturità e agli esami di latino sono arrivata con la chitarra, perchè subito dopo avevamo un sound check”.

Poi le hanno chiesto, come stacchi? “Con i videogiochi, sono una gamer, una nerd anni ’90. Ho tutte le saghe della Nintendo: Mario Kart, Switch. Poi con la Playstation mi sono fatta tutti gli Assasin’s Creed e Lord of war. Ho una grande passione per Monkey island, sono rimasta agli anni ’90”. Ma Schlein ha anche mostrato una mano e raccontato: “Ho l’ultima falange un pò storta perchè ho iniziato piano a 5 anni, prende una curva a sinistra”.