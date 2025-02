agenzia

Roma, 27 feb “L’Organizzazione proporrà una finestra per i Congressi provinciali e regionali che si devono tenere. Questo si deve accompagnare a una grande campagna sul tesseramento, mi impegno io per prima: aiutateci a cambiare per cambiare il Paese”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

