Pd: Schlein, ‘più unito e compatto che mai, contenta che ci riconoscano per strada’

Roma, 5 giu “Sicuramente questa campagna vede un Pd più unito e compatto che mai attorno a liste costruite nella pluralità, mettendo insieme le migliori energie del Pd. C’è un bellissimo afflato, lo riscontriamo nelle piazze. Io sono stata eletta per questo, per dare una identità chiara al partito, e oggi sono contenta che ci riconoscono per strada e che ci fermino”. Lo ha detto Elly Schlein al Corriere.it.

