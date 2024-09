Pd: Schlein presenta il suo libro, ‘un viaggio di ricucitura della sinistra’

agenzia

Roma, 4 set “In questi mesi ho attraversato il Paese da Sud a Nord, dalle 130 tappe per le europee al viaggio che stiamo facendo verso le aree interne, per capire come ricucire il Paese nelle sue fratture e diseguaglianze. Da questo viaggio è nato un dialogo con Susanna Turco che ripercorre anche il mio percorso di impegno di questi anni. È diventato un libro: ‘L’imprevista. Un’altra visione del futuro’, edito da Feltrinelli, che uscirà nelle librerie il prossimo 10 settembre”. Lo dice Elly Schlein in un post sui suoi profili social.