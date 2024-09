Pd: Schlein, ‘ricucire con chi pensa che voto non fa differenza’

agenzia

Roma, 16 set. “Dire ‘chi me lo ha fatto fare’? Non posso dire che non capiti mai, ci sono momenti complessi ma prevale l’entusiamo di fare quello in cui crediamo: cambiare questo partito per poi tornare a vincere e cambiare questo Paese”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7. E farlo “ricucendo le ferite del Paese”, anche quelle geografiche. “Sentiamo la necessità di ricucire con quei tanti che pensano oggi che il loro voto non faccia la differenza, Quando vai in una grande città riempiamo le piazze ma le persone che vengono sono quelle già convinte. Quando andiamo nei piccoli borghi, nei luoghi del non voto dove da anni non si presenta nessun politico, viene tutto il paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA