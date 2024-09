Pd: Schlein, ‘serve proposta larga, unire le diversità per una meta comune’

agenzia

Roma, 8 set “Serve una proposta più larga, unire le diversità per una meta comune, obiettivo cui lavorare con umiltà e tenacia. Per questo occorre lavorare a una proposta di governo che appoggi sulla questione sociale salariale dimenticate dalla destra per chiudere la stagione del governo più a destra della storia repubblicana”. Lo ha detto Elly Schlein alla festa delll’Unità.

