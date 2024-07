agenzia

Roma, 5 lug “Il dato importante del 24,1% per il Pd alle europee e la vittoria alle amministrative che hanno aperto una fase nuova e indicano che insieme siamo in una fase giusta. Siamo una forza viva, radicata, con valori e programmi. Non dobbiamo dimenticare però che si è allargata la ferita dell’astensionismo”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione Pd.

