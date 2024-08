Pd: Schlein, ‘speranza si riaccende in tanti territori, anche in aree interne’

agenzia

Roma, 30 ago. “Non ci mancano le idee, in questa estate militante le stiamo portando in giro. Abbiamo visto riaccendersi la speranza in tanti territori, anche nelle aree interne. Ho chiesto a tutti, e lo sto facendo io per prima, di andare anche alle feste dell’Unità meno gettonate. Non sono aree marginali, ma marginalizzate da politiche sbagliate”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità a Terni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA