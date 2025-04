Pd: Schlein, ‘terreno sociale ed economico punto debole destra, lì vanno battuti’**

agenzia

Roma, 4 apr. “La preoccupazione è tanta ma continuo ad avere speranza. I 25 milioni spesi da Musk non sono serviti nel Winsconsin, perché ha perso. Questa destra non è imbattibile e noi la battiamo, non se li rincorriamo sul loro terreno o dove ci vogliono portare loro, ma portandoli dove loro non vogliono stare. Sul terreno sociale ed economico, dove non hanno risposte”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al seminario dei deputati Pd al Museo Cervi a Gattatico.