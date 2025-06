Pd: segretario provinciale dem Pisa, ‘Schlein e Fossi fermino deriva’

agenzia

Roma, 13 giu. “Quanto sta accadendo a Pisa rischia di minare la credibilità, la trasparenza e la stessa tenuta democratica del Partito Democratico nella nostra città. È mio dovere denunciare pubblicamente una situazione che, oltrepassando ogni limite, richiede un intervento immediato da parte della segreteria nazionale e del segretario regionale”. Così Oreste Sabatino, segretario provinciale del Pd di Pisa, interviene sulla gestione del congresso dell’Unione comunale del capoluogo, evidenziando una serie di gravi irregolarità che stanno compromettendo la correttezza del percorso congressuale.

“A meno di 24 ore dall’inizio dei congressi di circolo – afferma Sabatino – la Commissione per il Congresso ha deliberato l’adozione di un’anagrafe degli iscritti difforme da quella certificata dagli organi competenti, ovvero la Commissione provinciale di garanzia e dall’Ufficio adesioni, a fine maggio. Una scelta assunta senza alcun fondamento statutario, che ha alterato il presupposto fondamentale della certezza della platea elettorale e, di conseguenza, il calcolo stesso dei delegati da eleggere”.