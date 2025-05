Pd: Taruffi, ‘grazie a Mazzoni, risorsa preziosa per partito’

agenzia

Roma, 7 mag. “Voglio ringraziare di cuore Federica Mazzoni per l’importante lavoro che ha svolto alla guida del Partito Democratico di Bologna. In questi anni ha affrontato sfide complesse con grande serietà, passione e spirito di servizio, sempre mettendo al centro l’unità del partito e il suo radicamento nei territori. Ha dato un contributo fondamentale al risanamento dei circoli, ricostruendo fiducia e partecipazione, e ottenendo risultati concreti anche sul piano elettorale. La sua scelta di non ricandidarsi per favorire una soluzione unitaria è un gesto di grande generosità e responsabilità verso la comunità democratica. Federica è e continuerà a essere una risorsa preziosa per il Pd, in Emilia-Romagna e a livello nazionale”. Così in una nota Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd.

