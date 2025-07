Pd: Taruffi, ‘nuova fase per Federazione di Pisa, è tempo di responsabilità collettiva’

agenzia

Roma, 31 lug. “Con la decisione assunta dalla Direzione nazionale del Partito Democratico si apre una fase nuova per la Federazione di Pisa. Una fase che nasce dalla volontà di voltare pagina e superare le tensioni e le divisioni che hanno reso difficile il pieno protagonismo del partito in provincia e nel capoluogo”. Così in una nota Igor Taruffi, responsabile nazionale Organizzazione del Pd.

“È il tempo della responsabilità collettiva e dell’impegno comune. Tutte e tutti si sono spesi per rendere possibile questo passaggio e oggi la sfida è lavorare insieme, con spirito unitario, per restituire piena forza e autorevolezza al Partito Democratico pisano. Serve una rigenerazione politica e organizzativa che valorizzi le competenze esistenti, la rappresentanza istituzionale e metta al centro il rapporto con la società e le comunità locali, coinvolgendo nuove energie”.