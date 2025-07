Pechino, 44 morti e 9 dispersi per le piogge torrenziali

agenzia

PECHINO, 31 LUG – Le piogge torrenziali abbattutesi nel nord della Cina hanno provocato ben 44 morti a Pechino e 9 dispersi, tra scenari apocalittici di strade trasformate in impetuosi torrenti e case spazzate via, in aree più defilate della capitale. “A mezzogiorno del 31 luglio, 44 persone (di cui 31 in una casa di cura nel distretto di Miyun, ndr) sono morte e nove restano ancora disperse a causa dei disastri avvenuti in tutta la città” nell’ultima settimana, ha annunciato in conferenza stampa Xia Linmao, vicesindaco di Pechino e tra i funzionari di vertice del Partito comunista locale, nel resoconto dei media statali.

