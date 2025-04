Pechino, accuse infondate Kiev su coinvolgimento in guerra

agenzia

Dopo convocazione dell'ambasciatore cinese in Ucraina

PECHINO, 23 APR – La Cina respinge come “infondate” le accuse lanciate ieri da Kiev di essere “coinvolta” nella guerra in Ucraina, con il presunto invio di soldati a combattere al fianco dei russi e sulla produzione di materiale bellico per Mosca: accuse per le quali ieri è stato convocato l’ambasciatore cinese nella capitale ucraina. “La Cina si oppone fermamente alle accuse infondate e alle manipolazioni politiche”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, in una conferenza stampa.

