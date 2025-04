Pechino, ‘illegale la tassa su navi cinesi nei porti Usa’

agenzia

'E' dannosa, tuteleremo nostri diritti con le misure necessarie'

PECHINO, 18 APR – La Cina adotterà tutte “le misure necessarie per difendere i suoi diritti e interessi legittimi” dopo che gli Usa hanno annunciato nuove tasse a carico delle navi costruite in Cina che attraccano negli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha esortato la parte americana “a rispettare i fatti e le regole multilaterali, e a fermare immediatamente le pratiche illegali” che sono “dannose per tutti”. La mossa elaborata dall’amministrazione di Donald Trump, che rischia di rivoluzionare le rotte di spedizione globale e di infiammare lo scontro con Pechino, entrerà in vigore fra sei mesi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA