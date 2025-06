Pedone investito sulle strisce, morto dopo tre giorni

agenzia

L'anziano che era alla guida aveva fatto incidente fotocopia

BOLOGNA, 08 GIU – È morto all’ospedale Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato per due giorni in gravissime condizioni, Filippo Seminara, 80enne ravennate, investito giovedì sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada a Ravenna. Al volante, come ricostruisce l’edizione locale del Resto del Carlino, c’era un uomo di 85 anni che cinque anni fa aveva già causato un incidente molto simile nella stessa strada e nello stesso punto. Era accusato di lesioni stradali, a questo punto il capo d’imputazione passerà ad omicidio stradale. L’incidente è avvenuto giovedì mattina in viale Alberti alle 10.30 quando l’uomo, probabilmente a causa dell’alta velocità, non era riuscito ad evitare il pedone sulle strisce. L’uomo, peraltro con la stessa auto, il 27 febbraio 2020 aveva colpito una donna che stava attraversando la stessa strada, sempre sulle strisce, e che era stata ricoverata in gravi condizioni. All’autista venne sospesa la patente per sei mesi e venne denunciato per lesioni.

