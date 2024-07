Pelosi, ‘Biden uno dei presidenti più importanti storia’

agenzia

'Patriota che mette sempre al primo posto il suo Paese'

NEW YORK, 21 LUG – “Uno dei presidenti più importanti della storia americana”. Nancy Pelosi saluta così l’annuncio del ritiro di Joe Biden. L’ex speaker dem della Camera Nancy Pelosi ha elogiato Joe Biden per la sua decisione di rinunciare alla sua corsa presidenziale: “Il presidente Joe Biden è un patriota americano che pone sempre al primo posto il suo Paese. Il suo patrimonio di visione, di valori e leadership ne fa uno dei più significativi presidenti nella Storia americana”, ha detto, citata da Cnn, Pelosi, la quale finora non ha dato il suo endorsement alla vicepresidente Kamala Harris.

