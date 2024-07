‘Pelosi per un processo di nomina aperto se Biden lascia’

agenzia

Politico, si eviterebbero critiche legate a incoronazione Harris

NEW YORK, 19 LUG – L’ex speaker della Camera Nancy Pelosi preferirebbe un processo aperto per scegliere chi prenderà il posto di Joe Biden nel caso in cui il presidente facesse un passo indietro. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali sarebbe questa l’idea espressa da Pelosi a un gruppo di democratici lo scorso 10 luglio. Secondo Pelosi sarebbe la strada migliore perché così il partito eviterebbe le critiche legate a una rapida incoronazione di Kamala Harris, che rischierebbe di scoraggiare gli elettori.

