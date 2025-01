PENNY e Fondazione Airc ancora insieme contro il cancro

agenzia

Cernusco sul Naviglio, 29 gennaio 2025. Il 4 febbraio si celebra il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC), per fronteggiare l’emergenza globale dell’aumento significativo dei casi diagnosticati di tumore. Anche quest’anno PENNY ha deciso di sostenere questa giornata, insieme a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, con l’iniziativa “Le Arance rosse per la Ricerca”. In tutti gli spazi PENNY d’Italia, dal 30 gennaio al 9 febbraio, l’azienda donerà ad AIRC un contributo di 50 centesimi per ogni reticella di arance venduta, a sostegno del lavoro dei ricercatori della fondazione.

Quella tra PENNY e Fondazione AIRC è ormai una storia di grande valore che solo pochi mesi fa ha permesso all’azienda di ricevere il premio “Credere nella ricerca”, riconosciuto dalla fondazione e consegnato al CEO PENNY Nicola Pierdomenico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio per il grande sostegno ad AIRC attraverso collaborazioni e azioni concrete. È con questa consapevolezza e rinnovato senso di responsabilità che PENNY, scegliendo simbolicamente il momento del World Cancer Day, attiva nei propri punti vendita anche una nuova campagna #ARROTONDAEDONA destinata alla ricerca contro il cancro. Sempre dal 30 gennaio al 9 febbraio, in tutti i punti vendita PENNY Italia, sarà infatti possibile sostenere Fondazione AIRC semplicemente facendo la spesa e, al momento del pagamento, scegliere di arrotondare all’euro successivo il proprio scontrino. Ad esempio, con una spesa di 9,57€ il cliente potrà scegliere di arrotondare a 10,00€, donando così 0,43€ a sostegno della ricerca.

Continua quindi, attraverso azioni di valore, la collaborazione tra PENNY Italia e Fondazione AIRC, all’interno del percorso #VIVIAMOSOSTENIBILE del brand che mette persone, ambiente e sviluppo di prodotti sostenibili, al centro del suo modo di intendere e vivere il business di ogni giorno.

“La salute delle relazioni con in nostri partner di sostenibilità – ci racconta Marcello Caldarella, Corporate Communications Manager PENNY – è confermata dai traguardi in termini di sostegno e innovazione che la nostra azienda ha conseguito in questi anni di creazione e costruzione del suo percorso etico. In PENNY siamo convinti che il business sia davvero sostenibile solo quando il suo valore è condiviso ed in grado di portare vantaggio alle comunità in cui opera e all’ambiente”.

Fondazione AIRC. Da 60 anni affrontiamo il cancro. Insieme. Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci. Attraverso un sistema di selezione rigoroso e trasparente, AIRC finanzia le idee più promettenti di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera, contribuendo così ad aumentare del 54% il numero di persone che hanno superato il cancro (dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e 2020). In questi sei decenni, ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5.400 ricercatori attivi in 96 istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Una comunità composta da 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20.000 volontari e 17 Comitati e uffici regionali garantisce una presenza capillare sul territorio. Parte integrante del mondo AIRC è IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare della Fondazione, punto di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC inoltre diffonde la cultura della prevenzione e i risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Informazioni e approfondimenti su airc.it. Dati aggiornati a gennaio 2025.