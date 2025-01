agenzia

– E lancia la nuova campagna Employer Branding: “Programmi per il futuro?”

Cernusco sul Naviglio – 16 gennaio 2025 . Grazie alla forte valorizzazione della “Diversity & Inclusion” e l’impegno alla crescita personale e professionale delle proprie persone, PENNY Italia si riconferma TOP EMPLOYER anche per il 2025.

L’analisi di Top Employers Institute, riferita all’anno appena trascorso, ha evidenziato per il brand un sensibile aumento delle crescite interne e delle attività di wellbeing verso le oltre 5.000 persone di cui – altro dato di valore – il buon 70% sono donne. Uno dei topic determinanti, poi, è stata la capacità di PENNY di accelerare con responsabilità rispetto alla valorizzazione e sostegno di un ambiente di lavoro che sia concretamente diverso ed inclusivo. L’azienda è stata il primo e l’unico retail ad essere partner ufficiale di Milano Pride e di Pride Sports, cristallizzando una posizione coraggiosa e un’identità chiara e unica.

Sono proprio la crescita professionale e la valorizzazione dell’individuo il messaggio cuore della nuova campagna Employer Branding firmata PENNY: “Programmi per il futuro?”. Una domanda, non banale, che oggi PENNY si pone, ma che invita a porsi come protagonisti di sé stessi e della propria carriera, offrendo al contempo storie di successo e realizzazione personale, di cambiamento e scelte. Nella campagna PENNY racconta delle possibilità che un’azienda dal cuore italiano e dallo spessore internazionale può offrire a chi decide di costruire la propria carriera.

“Il valore fondamentale della famiglia PENNY – ci racconta Gotthard Klingan Chief Operations Officer – è la capacità di cambiare e di agire, di sapersi innovare con responsabilità e di crescere costruendo ogni giorno relazioni di fiducia con le proprie persone e i propri clienti”.

TOP EMPLOYERS INSTITUTE

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR,di people engagement, e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro. Viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre sei macroaree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi requisiti fondamentali e relative Best Practice, tra cui la People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing.

