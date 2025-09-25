Pensioni: Avs, ‘a febbraio tre mesi in più, Meloni dica cosa farà adesso’

agenzia

Roma, 25 set “’Vedremo, ne discuteremo, aspettiamo’: la presidente Giorgia Meloni prende tempo perché ancora non sa come fare? Siamo a ottobre, Meloni dica adesso, se può, dove troverà i soldi per congelare l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni. Le persone che si recano ogni giorno al lavoro devono sapere che sorte avranno, non è possibile questo cinismo nei confronti di cittadini e cittadine che faticano da una vita”. Lo afferma Franco Mari, capogruppo di AVS nella commissione Lavoro della Camera.