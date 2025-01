Pensioni: Durigon, ‘aumento requisiti non ci sarà, scongiureremo questo scenario’**

agenzia

Roma, 9 gen. “L’aumento dei requisiti per andare in pensione fatto trapelare in maniera impropria e avventata dall’Inps non ci sarà. Nel momento in cui si registrasse un aumento effettivo dell’aspettativa di vita, come Lega faremo di tutto per scongiurare questa ipotesi, esattamente come facemmo con la norma che bloccò l’aumento per l’aspettativa di vita nella riforma Quota 100”. Lo dichiara il senatore della Lega e sottosegretario al lavoro Claudio Durigon.

