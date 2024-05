Pensioni: Durigon (Lega), ‘lavoriamo a Quota 41 per il 2025’

agenzia

Roma, 2 mag. “L’obiettivo della Lega sulle pensioni è quello di lavorare a una soluzione su Quota 41 per tutti che dia una risposta ai lavoratori. Non si può morire a 69 anni sul lavoro, serve una maggiore flessibilità in uscita”. Lo dice ad Affaritliani.it il sottosegretario al Lavoro della Lega Claudio Durigon.

“Siccome ormai il sistema contributivo è predominante sul sistema retributivo Quota 41 è anche sostenibile a livello finanziario. Studieremo bene tutte le fasi per far entrare la proposta nella Legge di Bilancio per il prossimo anno”, conclude Durigon.

