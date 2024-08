Pensioni: Faraone (Iv), ‘lunare dibattito interno alla maggioranza’

agenzia

Roma, 28 ago. “Sfogli i giornali, leggi le dichiarazioni nel dibattito interno alla maggioranza sulla legge di bilancio e ti sembra di vivere sulla luna. Il problema non è mai come riequilibrare un sistema tutto a svantaggio delle nuove generazioni, ma la voglia di aprire finestre che consentano a chi comunque una garanzia di una pensione adeguata ce l’ha, di andare in pensione prima e al di là se il lavoro sia usurante, naturalmente a carico di chi di questo passo non avrà una pensione ma un assegno sociale”. Lo scrive sui social il presidente dei deputati di Italia viva, Davide Faraone.