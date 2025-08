Pensioni: Guerra, ‘crollano le anticipate, quota 103 riservata a pochissimi fortunati’

agenzia

Roma, 3 ago. “Già nel Rapporto annuale presentato a metà luglio, l’Inps aveva certificato per il 2024 un crollo del 9% delle pensioni anticipate, imputabile al sistematico inaridimento di tutti i canali di uscita previsti – in particolare delle quote (quota 100 e successive) e di Opzione donna – operato dalle tre leggi di bilancio del governo Meloni”. Così in una nota Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria nazionale del Pd.