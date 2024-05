Pensioni: Mari (Avs ), ‘dopo finta su tredicesima di Meloni arriva grande bluff Lega’

agenzia

Roma, 2 mag. “Dopo la finta tredicesima di Meloni è in arrivo il grande imbroglio sulle pensioni, quello che il sottosegretario Durigon chiama quota 41. La Lega, infatti, sta studiando il superamento della legge Fornero basato, tuttavia, sull’estensione spinta del sistema contributivo. È inutile creare la suspense: sappiamo già di cosa si tratta. Consisterà sicuramente nella possibilità di andare in pensione prima ma con quattro spiccioli che non ti consentono nemmeno di fare la spesa al discount. A tutto il resto ci penserà la previdenza privata. Sarà la fine del sistema previdenziale pubblico e della solidarietà tra generazioni”. Così il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Lavoro della Camera, Franco Mari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA